Назван список лучших сериалов 2018 года

Издание Time составило список лучших телешоу, вышедших в 2018 году. В перечень вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи.

В частности, в список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина Мелроуза, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов. Также в перечне — документальная сага «Дикая-дикая страна» о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.

Помимо этого, кинокритики отметили второй сезон антиутопии «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс, новую часть «Атланты» с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями «Убивая Еву» и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном «Призрачная башня». В перечень также вошли ситком "Чемпионы" и перезапущенное в 2018-м телешоу "Американский идол".