Москвичей попросили не мешать уткам переходить дорогу

Вчера в Москве, на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы автомобилисты остановились, чтобы пропустить семейство уток, это снял на видео один из горожан. Экологи просят москвичей проявлять терпение, если утки переходят дорогу. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий в Сокольниках» Вадим Мишин.

«Сейчас период, когда вылупившиеся утята перемещаются к водоемам вместе с матерью. Есть несколько видов уток: есть утки обычные — серые, кряква — они высиживают яйца и выводят птенцов в высокой траве, в камышах, практически в водоеме, и тут проблем нет. Птенцы сразу попадают в воду. А есть утки — огари. Вот огари делают гнезда в подкрышном пространстве, на чердаках, в разных выемках, в зданиях», — рассказал РИА «Новости» Вадим Мишин.

Он пояснил, что вылупившиеся птенцы парашютируют вниз, причем не разбиваются, «так устроено природой». Затем мама строит их в колонну по трое, и они направляются к водоему. И так каждый год. Орнитолог просит не мешать птицам, а, наоборот, помогать, пропускать их. Бывает, что семейство гнездится слишком далеко от пруда, тогда их надо относить на нужное место, передает Моя планета.