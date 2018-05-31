Исследование: очкарики и вправду оказались умнее

Ученые из Университета Эдинбурга изучили привычки людей с высоким IQ, характерные для среднего возраста

Оказалось, что высокий интеллект связан с более здоровым образом жизни. В исследовании приняли участие 5347 американцев разного происхождения и национальности старше 50 лет. В возрасте 15–23 лет они прошли текст на IQ армии США, а после 50 лет заполнили опросник, касающийся диеты, употребления алкоголя и табака, физической активности. Согласно другому исследованию умные люди чаще носят очки, передает Моя планета.

Выяснилось, что умные люди склонны больше тренироваться (что положительно сказывается на сердце), употребляют меньше сладких напитков, меньше злоупотребляют алкоголем и реже курят. Они чаще читают информацию на этикетках и следят за гигиеной полости рта. В то же время люди с высоким и низким IQ больше пьют, чем люди со средними результатами. Специалисты отмечают, что данных только по IQ недостаточно, значительное влияние оказывает социальный и эмоциональный интеллект, а также классовая принадлежность, сообщает IFLScience.