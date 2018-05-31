Названа причина инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" объяснил необходимость инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченка для того, чтобы выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории РФ и зафиксировать это методами технического контроля. Что касается самого метода инсценирования убийства, - этот метод стар как мир", - заявил он.

По словам Геращенко, для того, чтобы доказать вину организатора необходимо было задокументировать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе, 112.ua.

"Вы знаете, Аркадий Бабченко мог сам сказать, что "извините, я на такой риск не хочу идти". Но он, понимая, что необходимо документировать до конца связи заказчиков и организаторов, пошел на это. Еще раз хочу сказать, что для того, чтобы в суде доказать вину организатора, а также участия российских заказчиков, необходимо было задокументировать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной работе. Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло", - резюмировал нардеп.

Напомним, 29 мая, сообщалось, что в Киеве убили Аркадия Бабченко. Его якобы застрелили на пороге собственной квартиры. Украинская полиция выдвинула версию о том, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Также были заявления о российском следе.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Аркадий Бабченко жив, однако его убийство заказывали российские спецслужбы. Кроме того, организатор преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины.