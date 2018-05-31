Около 800 учеников не будут сдавать экзамен на степень бакалавра по иностранному языку

Около 800 учеников «автоматом» получат «10» на экзамене на степень бакалавра по иностранному языку. Список кандидатов утвержден накануне Министерством просвещения, культуры и исследований.

Как уточнили в министерстве, это ученики, за годы учебы сдавшие международно признанные экзамены на знание иностранного языка, передает Молдпрес.

Таким образом, в этом году 785 учеников «автоматом» получат отметку «10» на экзамене на степень бакалавра по иностранному языку (для сравнения, в 2017 году – 637 учеников, в 2016 году - 460 и в 2015 году – 229).

С учетом результатов республиканских олимпиад, в общей сложности 864 отметки «10» автоматом получат 828 учеников (в том числе 28 учеников получат две отметки «10» и четыре ученика - три отметки «10»).

Экзаменационная сессия на степень бакалавра пройдет в Молдове 5-22 июня, в ней примут участие около 19 тыс. учеников, в том числе более 3 тыс. человек – пересдающие задолженности по предыдущим сессиям.

Экзамены пройдут в 92 центрах сдачи экзаменов на бакалавра (из них 30 – в столице).

Проверка экзаменационных работ будет проводиться 5-26 июня, а результаты огласят 27 июня.