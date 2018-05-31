Девять лет за обман партнера: суд вынес приговор мошеннику

Мошенник, укравший у делового партнера 1 млн леев, приговорен к девяти годам лишения свободы судом Хынчешт.

Преступление имело место в 2009 году, когда злоумышленник работал менеджером малого предприятия по заготовке кожи. Под предлогом приобретения сырья, он получил у соучредителя бизнеса указанную сумму.

Завладев деньгами, мужчина скрылся в Испании, но был задержан спустя девять лет и выдан Молдове. Его обязали возместить пострадавшему всю сумму нанесенного материального ущерба, оплатить судебные издержки в 25 тыс. леев.

Решение суда первой инстанции может быть опротестовано в апелляционной инстанции, передает Инфотаг.