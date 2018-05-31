Автобренд Chrysler может прекратить существование в ближайшие дни

Знаменитый автобренд "Крайслер", возможно, полностью прекратит свое существование из-за слабых продаж и отсутствия перспектив. Соответствующее заявление может быть сделано уже на этой неделе.

Глава американо-итальянского концерна Fiat-Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, возможно, объявит об упразднении одной из самых старых и самых известных автокомпаний США - марки Chrysler, основанной в 1924 году. По данным источников Automotive News, соответствующее заявление может быть озвучено в ближайшую пятницу на собрании инвесторов FCA в Италии.

Вероятные "похороны" Chrysler связывают с низкими результатами продаж и отсутствием конкурентного модельного ряда. Еще в 2014 году боссы корпорации FCA обещали вдохнуть в эту марку новую жизнь. Тогда было обещано, что к 2018 году линейка "Крайслера" будет состоять аж из восьми моделей, включая plug-in гибриды, но на сегодняшний день их осталось только две - стремительно теряющий популярность седан 300 и минивэн Pacifica. Планы по выпуску нескольких новых кроссоверов под маркой Chrysler так и не осуществились.

Упразднение Chrysler должно освободить ресурсы для дополнительных инвестиций в самый успешный на сегодняшний день бренд концерна FCA - марку Jeep. К тому же корпорация собирается вывести компанию Fiat из США и Китая, сосредоточившись на создании соделей для рынков Европы, Бразилии и развивающихся стран. Вдобавок к этому Fiat-Chrysler, предположительно, думает над объединением итальянских марок Alfa Romeo и Maserati, обе из которых специализируются на выпуске машин со спортивным характером, а два похожих по идеологии бренда концерну FCA ни к чему.



Если Chrysler все же прекратит свое существование, то это будет одним из самых громких событий в FCA за период правления Серджио Маркионне перед его запланированной отставкой в следующем году, передает АвтоВести.



Отметим, что марка "Крайслер" до сих пор представлена и на российском рынке. Правда, лишь одной моделью - люксовым минивэном Pacifica последнего поколения.