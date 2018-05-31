Инфекция в пожилом возрасте может вызвать слишком сильный иммунный ответ, нарушающий работу гиппокампа – области мозга, критически важной для запоминания новой информации. Такой вывод делается в серии работ, опубликованных группой во главе со Сьюзен Паттерсон (Susan Patterson) из Университета Темпл в США.
"При наступлении старости наша память далеко не всегда угасает постепенно. Часто бывает так, что пожилые люди, совсем недавно чувствовавшие себя хорошо, пережив тяжёлую [инфекционную] болезнь, резко теряют способность ясно мыслить и впадают в галлюцинации. Даже если этот приступ делирия проходит, подобные кризисы заметно повышают вероятность развития слабоумия", – говорит Паттерсон, чьи слова приводит агентство "РИА Новости".
Такие состояния изучены намного хуже, чем обычное старение или "классические" патологии вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследователи решили по возможности закрыть этот пробел, передает Вести.ру.
Подопытными животными в эксперименте выступили крысы из генетической линии, представители которой не склонны к ярко выраженным когнитивным нарушениям ни в молодости, ни в старости. Как уточняет издание Science Daily, учёные заражали их некоторыми штаммами обычной кишечной палочки Escherichia coli. Эксперимент ставился на грызунах трёх месяцев и двух лет отроду. Последний возраст для крыс является пожилым.
Пожилых грызунов инфекция буквально сводила с ума. Они теряли способность запоминать, где находится выход из лабиринта, натыкались на стены и в целом вели себя странно.
Такое состояние продолжалось от 8 до 14 дней. Как выяснили исследователи, оно вызывалось чрезмерно сильным иммунным ответом. Сложная цепочка биохимических реакций приводила к уменьшению уровня нейротрофического фактора мозга. Этот белок играет важную роль в функционировании нервной системы. В частности, он необходим гиппокампу для того, чтобы превращать краткосрочные воспоминания в долгосрочные. Дело в том, что нехватка упомянутого белка мешает нормальному образованию новых межнейронных связей.
У молодых грызунов также наблюдалось снижение уровня этого вещества, но не такое сильное и более кратковременное. Уже через сутки всё приходило в норму.
Хотя психические функции пожилых крыс со временем и восстанавливались, исследование выявило в их гиппокампе необратимые изменения. Возможно, именно такого рода трансформации повышают риск старческого слабоумия у перенёсших инфекцию пожилых людей.
Авторы надеются, что в перспективе их исследования помогут создать лекарства, блокирующие выработку нежелательных веществ при инфекции и не допускающие повреждения мозга.
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