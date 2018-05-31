Россия: пассажирский самолет приземлился на три неисправных колеса. ВИДЕО

В Якутском аэропорту 30 мая приземлился АН-24, повредив при этом три "пневматика" — так авиаторы называют колеса самолета.

На кадрах, снятых одним из пассажиров, можно увидеть поврежденные в лоскуты покрышки, на которых воздушное судно ехало по взлетно-посадочной полосе, передает Вести.ру.

Известно, что в самолете находилось, включая членов экипажа, 32 человека. Никто из них при посадке не пострадал. Пресс-служба авиакомпании "Якутия", которой принадлежит АН-24, сообщила, что в настоящее время для установления причин разрушения "стоек пневматиков" работает специальная комиссия.