Найди леденец среди мороженого: картина венгерского художника заставила пользователей сети поломать голову

Новая головоломка от венгерского художника Гергелия Дудаса заставила тысячи пользователей сети искать леденец среди рожков с мороженым. Картинку он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сможете найти леденец среди мороженого?" — подписал Дудас снимок.

Публикация вызвала бурную реакцию поклонников творчества Дудаса и собрала несколько тысяч "реакций". В комментариях подписчики делились впечатлениями от новой головоломки и восторгались задумкой. "Мне потребовалось время, потому что я отвлеклась на веселых скрытых на первый взгляд ребят. Мне нравятся ухмыляющееся мороженое в шляпе и еще одно, пугающее других тем, что облизывает их", — сообщила Катрин Эллис.

"Смешно! То же самое! Понравилось, надеюсь приобрести картинку в виде постера", — поддержала ее Карин Венхолт.

Некоторые в процессе поиска сталкивались со странными находками. "Нашла леденец, но почему на земле случается так, что один рожок с мороженым облизывает другой? Каннибализм?" — возмутилась Кезия Симон. "Нашла леденец за две секунды, но потратила три минуты на смех над пугающим мороженым, облизывающим друга", — поделилась Мишель Жу. "Не могу найти. Может, потому что люблю мороженое больше, чем леденцы", — заключила Михаела Ку.

В посте Дудаса есть отдельная ссылка на разгадку, где искомый леденец обведен графически: он находится в верхнем правом углу.

Венгерский художник Дудас, известный в сети под псевдонимом Dudolf, периодически публикует графические головоломки, на которых необходимо найти скрытое изображение. Картинки, которыми он делится в социальных сетях, часто становятся вирусными, пишет lenta.ru.