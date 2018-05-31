Пользователи сети осудили Ким Кардашьян за желание похудеть

Поклонники осудили участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян за стремление к стройной фигуре.

Во вторник, 29 мая, телезвезда опубликовала в Twitter ссылку на пост со своего сайта с подписью "Как я ускорила потерю веса". Если перейти по ссылке, появляется ответ на вопрос: "Еженедельные кардиотренировки".

Пользователи соцсети во главе с актрисой и защитницей бодипозитива Джамилой Джамил раскритиковали Кардашьян за чрезмерное беспокойство о своем теле и за давление, которое она оказывает на других женщин.

"Как остановить эту женскую ерунду? Когда она уже наконец просто полюбит себя и поборет свою одержимость проблемами, которых никогда не существовало? Она всегда была прекрасна. Но она этого не замечает из-за тех же самых общественных стереотипов, которые теперь сама же так токсично пропагандирует", — написала Джамил.

После этого она добавила, что вся семья Кардашьян расстраивает ее, потому что ни деньги, ни слава не способны заставить человека перестать ненавидеть свое лицо, кожу и тело.

Актрису поддержали и другие комментаторы. "Пожалуйста, будь честной и перестань обманывать. Мы все знаем, что ты ложилась под нож. Как ты вообще можешь такое рекламировать?" — возмущались они.