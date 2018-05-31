Министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты, которые являются постоянными членами Высшего совета магистратуры, больше не будут голосовать за назначение или наказание судей. Это предусматривает так называемая "малая реформа" юстиции. Вопрос обсудили накануне в эфире передачи "Фабрика", гостем которой стал госсекретарь ведомства Николай Ешану.
"Мы хотим исключить спекуляции на тему того, что власти, посредством своих должностных полномочий, влияют на справедливость. Они не смогут голосовать по вопросам, которые касаются карьеры судьи", - сказал госсекретарь Министерства юстиции Николай Ешану передает publika.md.
Чиновник также отметил, что в ближайшее время будут внесены поправки и в Закон о дисциплинарной ответственности судей. Наказывать за нарушения будут теперь и судей, ушедших из системы. Этим будет заниматься дисциплинарная коллегия.
"Судейский инспектор решит, имело место или нет дисциплинарное нарушение. Это не охота за судьями. Мы не должны допустить ситуацию, когда граждане совершают нарушения, зная, что не будут привлечены к ответственности", - добавил госсекретарь Министерства юстиции Николай Ешану.
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