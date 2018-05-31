Два года антитабачному закону: результаты, проблемы, решения

На 2% снизилось число курящих в нашей стране после вступления в силу антитабачного закона. Ещё на 35% снизилось с начала этого года число курящих в запрещенных местах. Данные представили на заседании парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Обсудили также и имеющиеся нерешенные проблемы.

"Примерно 150 киосков торгуют возле учебных заведений. Вот где чаще нарушается закон. Также есть случаи, когда граждане курят в закрытых помещениях, особенно вечером, после 20.00, показатель 6,7%", - сказала госсекретарь Министерства здравоохранения Алена Сербуленко.



За два года действия закона было зарегистрировано почти 13 тысяч нарушений. Более 150 со стороны предпринимателей, остальные - со стороны рядовых граждан.



"Были составлены протоколы и выписаны штрафы на сумму четыре миллиона 420 тысяч леев. За первые пять месяцев текущего года зарегистрировано на 35% нарушений меньше, чем годом ранее", - отметил глава управления МВД Анатолий Дэнилэ.



В то же время власти отмечают, что все больше граждан приходят к специалистам с просьбой помочь им бросить курить.



"Стало поступать больше обращений от курильщиков, которые курят по две, три и больше пачек в день. Здесь хорошие результаты, более 85%", - сказал директор наркологического диспансера Михай Опря.



Власти не исключают, что в ближайшее время будут приняты более жесткие меры.



"Увеличение акцизов и цен на табачные изделия. Торговать смогут только специализированные магазины. Мы считаем, что предупреждения должны быть не только на упаковке, но и в общественных местах", - отметила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



"Курильщиков еще много, мы еще не достигли поставленной цели. Мы будем работать над улучшением качества жизни всех граждан", - рассказала председатель комиссии Валентина Булига.



Антитабачный закон вступил в силу 31 мая 2016 года. Курение запрещено в общественных местах, транспорте, в том числе такси, на остановках, в развлекательных местах, на игровых площадках и стадионах, а также в подъездах и на лестничных клетках.



