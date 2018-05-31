О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Два года антитабачному закону: результаты, проблемы, решения
// фото: ktrk.kg
13:18, 31 May 2018
просмотров 85 | комментариев 0

На 2% снизилось число курящих в нашей стране после вступления в силу антитабачного закона. Ещё на 35% снизилось с начала этого года число курящих в запрещенных местах. Данные представили на заседании парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Обсудили также и имеющиеся нерешенные проблемы.

"Примерно 150 киосков торгуют возле учебных заведений. Вот где чаще нарушается закон. Также есть случаи, когда граждане курят в закрытых помещениях, особенно вечером, после 20.00, показатель 6,7%", - сказала госсекретарь Министерства здравоохранения Алена Сербуленко. 

За два года действия закона было зарегистрировано почти 13 тысяч нарушений. Более 150 со стороны предпринимателей, остальные - со стороны рядовых граждан. 

"Были составлены протоколы и выписаны штрафы на сумму четыре миллиона 420 тысяч леев. За первые пять месяцев текущего года зарегистрировано на 35% нарушений меньше, чем годом ранее", - отметил глава управления МВД Анатолий Дэнилэ. 

В то же время власти отмечают, что все больше граждан приходят к специалистам с просьбой помочь им бросить курить. 

"Стало поступать больше обращений от курильщиков, которые курят по две, три и больше пачек в день. Здесь хорошие результаты, более 85%", - сказал директор наркологического диспансера Михай Опря. 

Власти не исключают, что в ближайшее время будут приняты более жесткие меры. 

"Увеличение акцизов и цен на табачные изделия. Торговать смогут только специализированные магазины. Мы считаем, что предупреждения должны быть не только на упаковке, но и в общественных местах", - отметила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь. 

"Курильщиков еще много, мы еще не достигли поставленной цели. Мы будем работать над улучшением качества жизни всех граждан", - рассказала председатель комиссии Валентина Булига. 

Антитабачный закон вступил в силу 31 мая 2016 года. Курение запрещено в общественных местах, транспорте, в том числе такси, на остановках, в развлекательных местах, на игровых площадках и стадионах, а также в подъездах и на лестничных клетках.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Память нужна, чтобы не повторять ошибок прошлого
Иванка Плат,
Loading...