Московские полицейские задержали молодого человека с аутизмом и три часа держали в наручниках, а также издевались над ним. Об этом рассказала в Facebook его мать Татьяна Иванова. По словам женщины, ее 22-летнего сына задержали 27 мая во время велопрогулки в районе Метрогородок из-за громких криков на улице.
Задержание производил дежурный полицейский Евгений Апокин. "Сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение. <...> Там его держали около трех часов в наручниках за решеткой. На мои просьбы и объяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции", - рассказала Иванова.
В отделении молодой человек кричал и просил снять наручники, из-за чего полицейские вызвали скорую психиатрическую помощь. Прибывший врач "в хамской форме" заявил матери юноши, что "раз он стоит на учете, ему нечего делать среди нормальных людей". После этого сына Ивановой "отволокли в соседнее помещение" и не пускали к нему мать. Женщина слышала оттуда его крики.
"Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно, в качестве успокоительного..." - пишет Иванова. Скорая увезла молодого человека в 4-ю психиатрическую больницу. На следующий день его отпустили, сказав, что он в нормальном состоянии, и причин для госпитализации нет.
Иванова выложила в своем посте фотографии синяков на руках сына, передает newsru.com. В комментариях она сообщила, что он "неважно себя чувствует, очень возбужден и все время требует от меня объяснений, почему с ним так поступили". По словам женщины, историей заинтересовались федеральные телеканалы.
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ОВЕН
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ЛЕВ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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