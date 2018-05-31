Facebook выпал из первой тройки рейтинга самых популярных сайтов в США

Социальная платформа Reddit обогнала Facebook по популярности среди жителей США, пишет VC.ru со ссылкой на свежий рейтинг, составленный исследовательской компанией Alexa, которой владеет Amazon.

Первые две строчки рейтинга занимают Google и YouTube, а Reddit теперь находится на третьем месте, в то время как сайт Facebook опустился на четвертое место. Пятерку самых популярных ресурсов замыкает сайт Amazon. В то же время в общемировом рейтинге Facebook по-прежнему занимает третье место, тогда как Reddit находится на шестой строчке.

По данным рейтинга, ежедневно пользователи в среднем проводят на Reddit 15 минут, на Facebook - почти 11 минут, а на Google и YouTube по семь и 8,5 минут соответственно, передает newsru.com.

Напомним, в январе основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть при формировании ленты будет отдавать приоритет записям пользователей, а не публикациям СМИ и брендов и вирусным видеороликам. Меньше чем через три недели Цукерберг сообщил, что в результате этого изменения алгоритмов пользователи стали проводить в соцсети на 50 млн часов в день меньше.