В одном из сел Флорештского района начали строить водопровод

Жители комуны Жапка Флорештского района получат доступ к питьевой воде. Вчера в населенном пункте начались работы по строительству водопровода.

Работа проводится в рамках проекта «Вода для жизни в северном регионе: Флорештский и Сорокский районы» при поддержке проекта «ApaSan» в Молдове, Швейцарского агентства SDC, Австрийского агентство по развитию и внедряется Агентством регионального развития «Север» (АРР «Север»). Строительство должно быть завершено осенью этого года, передает Молдпрес.

Директор АРР «Север» Виталий Повонский отметил на церемонии запуска работ, что «ApaSan» в настоящее время оказывает поддержку по обеспечению доступа к качественной воде и в других селах Флорештского района. «Чем больше людей будет подключено к системе водопровода, тем более устойчивым будет проект», - сказал он.

Стоимость работ в Жапке – около 8,2 млн леев, из которых софинансирование «ApaSan» составляет 7,57 млн. леев, вклад АО «Коммунальные услуги Флорешты» – 184 000 лей. В то же время 116 тыс. леев вложили местные власти и более 326 тыс. леев – жители села.

Строительство системы водоснабжения в ком. Жапка и населенных пунктах Зэлучень, Вертюжень и Тыргул Вертюжень софинансируется «ApaSan» в размере 29,9 млн леев. Общая стоимость проекта «Вода для жизни в северном регионе: Флорештский и Сорокский районы» превышает 66 млн леев.