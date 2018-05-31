Google не сдается: раскрыты подробности о будущих смартфонах компании

Google не оставляет попыток занять более заметное место на рынке премиальных смартфонов, где не первый год доминируют Apple и Samsung. О планах компании выпустить ближайшей осенью два новых смартфона Pixel сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, устройств будет как минимум два, а схема наименований будет та же, что и в прошлом году — то есть аппараты назовут Pixel 3 и Pixel 3 XL. Первый из них будет компактным, с более традиционным дизайном. А вот XL-модель получит огромный "высокий" экран "от края до края", причем с вырезом-"челкой" в стиле iPhone X в верхней части. Он будет не таким широким, как у iPhone, но "врезаться" в экран будет дальше.

В Google хотели бы выпустить смартфон вообще без рамок и выступов, но интеграцию фронтальных стереодинамиков, которые расположатся снизу и сверху от экрана, сочли более важной. Кроме того, в "челке" разместят сдвоенную фронтальную камеру. Тыловые фотомодули "пикселей" сохранят по одному объективу — в Google, видимо, планируют повышать качество снимков за счет "вычислительной фотографии", передает издание Вести.ру.

По словам одного из источников, впервые Google задумались договориться о производстве смартфонов с компанией Foxconn — той же, которая уже много лет собирает "айфоны" для Apple. Напомним, свое подразделение разработки смартфонов у Google появилось в январе — тогда американский поисковик купил значительную часть смартфонного бизнеса HTC. При этом в штат Google перешли многие ведущие инженеры тайваньской компании — сейчас они, утверждает собеседник Bloomberg, активно заняты в разработке "гуглофонов" третьего поколения.

Google, как и в прошлом году, планирует анонсировать новые смартфоны в октябре, спустя примерно месяц после традиционной сентябрьской презентации Apple. В США "пиксели" выйдут в эксклюзивном партнерстве с оператором Verizon. В настоящее время компактный Pixel 2 стоит на $50 дешевле базового iPhone 8, а Pixel 2 XL обойдется на $50 дороже iPhone 8 Plus.

На этой неделе в Сети появились фото, на которых якобы изображены фронтальные панели Pixel 3 и Pixel 3 XL. Изображения подтверждают информацию Bloomberg: