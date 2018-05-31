Матч Молдова - Конго отменили из-за распространение вируса Эбола

Товарищеский матч Молдова – Конго, который был запланирован на сегодня, 31 мая, в Австрии, был аннулирован.

Решение было принято в результате чрезвычайных обстоятельств (распространение вируса Эбола), в результате которых четыре африканские страны, среди которых и Конго, получили запрет на въезд на территорию Европейского союза, передает IPN.



В связи с этим Молдавская федерация футбола объявила, что предпринимает меры для того, чтобы найти соперника, сборную или клуб для проведения товарищеского матча 31 мая или 1 июня.



4 июня у сборной Молдовы запланирован товарищеский матч с Арменией, который состоится в ходе сборов в Австрии.