В Москве в первый день лета ожидаются заморозки

Заморозки ожидаются в Москве и области в первую летнюю ночь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На 1 июня в Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности. Температура воздуха в ночь на 1 июня опустится до +3 градусов, а в области местами до -3 градусов.

При этом днем воздух прогреется лишь до +12-14 градусов, сообщает РЕН ТВ.