Пока "Парижский Человек-Паук" спасал ребенка, папа мальчика играл в Pokemon Go

На днях всю сеть облетел ролик, в котором как парижский мигрант из Мали спасает маленького ребёнка, повисшего на краю балкона многоэтажного дома. Многие задавались вопросом: а где в это время был отец ребёнка?

Аналогичным вопросом задались и французские следователи, которые выяснили, что отец 4-летнего ребёнка в это время искал покемонов в дополненной реальности.

Отец вылезшего на балкона ребёнка оставил его ненадолго одного, чтобы сходить в магазин, но на обратном пути задержался чтобы немного поиграть в Pokemon Go. И теперь за тягу к виртуальным покемонам и халатное отношение к своим родительским обязанностям отец ребёнка может получить до 2 лет лишения свободы, передает gmbox.ru.



А вот для малийского мигранта вся эта ситуация обернулась очень хорошо: власти Парижа уже выдали ему официальный статус мигранта и планирует выдать ему гражданство, а кроме этого Мамуда Гассама уже пригласили на работу в парижской пожарной бригаде.