В Сургуте персонал бассейна три минуты наблюдал, как тонул ребёнок

В аквакомплексе "Водолей" в Сургуте чуть было не утонул 14-летний мальчик. Его смогла спасти одна из посетительниц, в то время как сотрудники комплекса не знали, что делать.

По данным агентства, подросток пришел в бассейн вместе с друзьями. В какой-то момент он упал с бортика в воду и начал тонуть. Он пробыл под водой не менее 3 минут. Его спасли посетители бассейна.

По словам очевидцев, ни инструкторы, ни медицинский персонал не знали, что делать в сложившейся ситуации. Первую медицинскую помощь ребенку оказала одна из посетительниц, передаёт РЕН ТВ.