"Ключик для решения всех проблем, связанных с приднестровским урегулированием, находится в Кишиневе и Тирасполе", считает специальный представитель РФ, Посол по особым поручениям российского МИДа Сергей Губарев. Об этом он заявил агентству ТАСС по итогам раунда переговоров в формате "5+2", завершившегося накануне в Риме.
Он отметил "достижение заметного прогресса в переговорном процессе".
"Нельзя не отметить активной роли Франко Фраттини (представитель действующего председательства Италии в ОБСЕ - "И.") и активизацию работы на уровне рабочих двусторонних групп. То, что будет хорошо для населения правого и левого берегов, естественно, будет признано всеми международными посредниками", - сказал Губарев.
Он отметил, что "в рамках формата "5+2" существует прекрасная рабочая атмосфера", а "внешнеполитическая ситуация и напряженность в отношениях РФ с ЕС, США и Украиной не сказывается на работе по приднестровскому урегулированию".
"Нас спасает то, что мы не растекаемся мыслью по древу, не воспаряем к горным высотам, а занимаемся решением конкретных вопросов. Мы понимаем, как эти вопросы можно решать. Мы сосредоточились по негласному уговору на приднестровском урегулировании", - сказал российский дипломат.
По его словам, несмотря на то, что каждая страна "естественным образом" представляет свои интересы, сторонам удалось установить конструктивный диалог.
"Мы сосредоточены на решении конкретных задач, что способствует созданию атмосферы для сотрудничества, взаимопонимания и поиска оптимальных путей решений, в которых мы все заинтересованы", - подчеркнул Губарев.
Он напомнил, что в Приднестровье проживают 200 тыс. российских граждан.
Естественно, мы не можем не обращать внимания на то, что происходит в этом регионе. Нужно найти такую модель урегулирования, которая будет устраивать оба берега. Главным итогом раунда переговоров в Риме является реализация принятой еще в 2012 г. тактики малых шагов, то есть решение конкретных практических задач", - заключил Губарев, отметив, что следующая встреча состоится в октябре-ноябре.
По итогам раунда переговоров был подписан "Римский протокол", в котором Кишинев и Тирасполь подтвердили обязательства выполнять ранее подписанные документы, а также решать все вопросы исключительно за столом переговоров. Протокол также содержит "дорожную карту" о некоторых дальнейших действиях, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/sergei-gubarev-rasskazal-gde-nakhoditsia-kliuchik-ot-pridnestrovskogo-uregulirovaniia
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ОВЕН
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