В сети опубликовали трейлер нового Винни Пуха

В Сети опубликовали трейлер новой сказки от Disney. Лента получила название "Кристофер Робин".

Главный герой картины — известный шотландский актёр Юэн Макгрегор. Сюжет разворачивается вокруг Кристофера Робина, которого поглотила взрослая жизнь. Оказалось, что в реальности всё скучно и мрачно: рутина на работе, неприятные инциденты, достаточно сложные решения. У героя совсем нет времени насладиться жизнью и отдохнуть вместе со своей семьёй. В итоге Кристофер встречает в лесу своего старого друга — медвежонка Винни. Он напомнил Робину о радостях жизни.

Режиссёр ленты — Марк Форстер. Премьера запланирована на 3 августа.