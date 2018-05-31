Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 8 с "чёлкой" и без рамок

Xiaomi анонсировала Mi 8 — новую версию флагманского смартфона. Это первое устройство компании с «чёлкой», как у iPhone X.

В Mi 8 встроен 6,2-дюймовый OLED-экран от Samsung, а в верхней части устройства находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Корпус смартфона состоит из стеклянной панели с изогнутыми краями сзади и алюминиевой рамки, передает tjournal.ru.

Mi 8 оборудован процессором Snapdragon 845 и двойной камерой с разрешением 12 мегапикселей. По словам компании, это первое устройство с двойным позиционированием GPS, что позволит точнее определять геопозицию.