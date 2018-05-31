На севере Европы фиксируются рекордно высокие температуры

Показатели термометров на севере Европы бьют все рекорды, заставляя скандинавов искать убежища от жары в прохладе фьордов.

Как сообщает Associated Press, в муниципалитете Этне на западном побережье Норвегии столбики термометров достигли 32,7 градусов по Цельсию. Это рекордный показатель для мая.

Датские метеорологи фиксируют рекордно большое количество солнечных часов в мае - 348. Предыдущий рекорд составил 347. Ожидается, что в четверг, в последний день мая, этот показатель возрастет до 360 часов.

На юге Норвегии люди прячутся от жары рядом с гаванями и фьордами. Во многих муниципалитетах Швеции из-за риска пожаров введен запрет на разжигание костров, передает korrespondent.net.