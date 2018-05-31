В Германии применили первые запреты для дизельных авто

В Гамбурге утром в четверг, 31 мая, вступили в силу первые в ФРГ запреты для автомобилей с дизельными двигателями. Запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из участков имеет протяженность в 580 метров, другой - в 1,6 км.

В одном из случаев запрет распространяется лишь на грузовики, не отвечающие экологическому стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6. Для жителей, проживающих в районе данных участков, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути.

Полиция Гамбурга на первом этапе будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и осуществлять выборочные проверки транспорта. После переходного периода, за нарушения будут взиматься штрафы в размере 25 евро для легковых и 75 евро - для грузовых автомобилей.

Власти Гамбурга ввели первые ограничения на дизельные автомобили после того, как в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе, передает korrespondent.net.