Инвестиции в виноградарство: Молдова получит 400 тысяч долларов на улучшение посадочного материала

Свыше 400 тысяч долларов будут инвестированы к 2020 году в производство сертифицированного посадочного материала винограда.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова, Агентством США по международному развитию, Офисом винограда и вина Республики Молдова, Фондом HEKS Moldova и Научно-практическим институтом садоводства и пищевых технологий был подписан в четверг, 31 мая, передаёт IPN.



На мероприятии, посвящённом подписанию документа, министр сельского хозяйства Ливиу Волконович назвал действия по оказанию поддержки в этой сфере чрезвычайно важными для Молдовы. Сертифицированный посадочный материал винограда поступит затем в регионы.



Как сообщила руководитель Миссии USAID в Молдове Карен Р. Хиллиард, в соответствии с данным соглашением, пять его подписантов обязались вложить свыше 400 тысяч долларов в восстановление лаборатории по производству посадочного материала, в ремонт теплиц Института и в закладку материнских плантаций по производству посадочного материала для виноградников. По её словам, это заложит основу для создания материнских плантаций безвирусного посадочного материала. В дополнение к этим вложениям, в соответствии с подписанным соглашением, аналогичные инвестиции осуществит и частный сектор.



Директор Национального офиса винограда и вина Георге Арпентин подчеркнул, что без качественного посадочного материала конкурировать на международных рынках невозможно. Ещё одним важным моментом является то, что впервые в истории страны частный сектор внесёт свой финансовый вклад по собственной инициативе.



Директор Научно-практического института садоводства и пищевых технологий Константин Даду отметил, что без посадочного материала высокого биологического качества не может идти речи о современных технологиях.