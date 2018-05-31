Елизавета II поставила снимок с Меган Маркл в кабинете

В кабинете королевы Елизаветы II был замечен совместный свадебный снимок принца Гарри и Меган Маркл. Сфотографировать его журналисты смогли во время визита политика Джорджа Брандиса в Букингемском дворце, который сопровождался общением с представителями прессы. Об этом пишет The Daily Mail.

По традиции, королева встречала гостя в своем кабинете. Журналисты, зайдя в него, обнаружили стоящий на столике снимок принца Гарри и его супруги. Фотография располагалась рядом с портретом королевской дочери Анны, передает korrespondent.net.

Издание отмечает, что данный снимок является первым фото Меган Маркл в Букингемском дворце.

Снимок вызвал удивление на фоне слухов, что Елизавета II испытывает неприязнь к новоиспеченной невестке. Тем не менее, его наличие в кабинете монархини говорит о том, что вражды между ними нет.