Павел Филип потребовал от НАРЭ разъяснить причину повышения цен на топливо

Премьер-министр Павел Филип подал заявление в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой дать разъяснение по поводу повышения цен на топливо.

Ввиду неопределенностей, связанных с условиями, которые привели к последнему увеличению тарифов, Павел Филип предложил руководству НАРЭ приостановить последнее решение до тех пор, пока не будут выяснены условия, в которых оно произошло.



Несмотря на то, что правительство не имеет каких-либо полномочий влиять на формирование цен на топливо, премьер-министр считает важным, чтобы любое повышение тарифов имело обоснованные мотивы.

Напомним, во вторник, 29 мая Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на ближайшие две недели.



Литр бензина будет стоить не более 19,79 леев, с ростом в 64 бана. На 66 банов подорожает дизтопливо. Литр солярки на автозаправках будет стоить максимум 17,75 леев.



Компании, которые установят цены выше рекомендуемых НАРЭ, могут быть оштрафованы.