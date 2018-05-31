В Большом порту Петербурга танкер с нефтью врезался в причал

В Большом порту Санкт-Петербурга танкер "Капитан Поникаровский", груженный нефтью, врезался в причал. Судно получило пробоину в носовой части выше ватерлинии. Разлива нефтепродуктов не произошло. Обошлось без пострадавших.

Как уточняет Росморречфлот, инцидент произошел в ночь на четверг, 31 мая. Танкер "Капитан Поникаровский" принадлежит компании "Контур Спб". Он направлялся от причала завода "Северная верфь" в порту Усть-Луга.

Сейчас судно стоит на якоре на рейде Лесного мола. Решается вопрос о его возвращении на причал завода для осмотра специалистами и определения дальнейших действий.

Некоторые источники утверждают, что инцидент произошел не с танкером, а бункеровщиком, который предназначен для бункеровки судов во время плавания или в порту, пишет Известия.ru.