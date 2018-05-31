Павел Филип требует объяснений от НАРЭ в связи со скачком цен на топливо

Премьер Павел Филип требует объяснений от НАРЭ в связи со скачком цен на топливо. В пресс-релизе правительства отмечается, что увеличение тарифа вызвало много вопросов и неточностей. На фоне этого премьер предложил руководству НАРЭ приостановить свое решение до полного прояснения обстоятельств, которые привели к росту цен.

Несмотря на то, что у правительства нет полномочий повлиять на ценообразование топлива, премьер-министр считает, что любое повышение тарифов должно быть обосновано и хорошо аргументировано. И любое подобное решение должно быть принято в прозрачных и понятных для населения условиях.

Глава кабмина Павел Филип потребовал также, чтобы Министерство экономики рассмотрело возможность улучшения законодательства таким образом, чтобы процессы формирования цен были максимально прозрачны.

В ближайшие дни премьер планирует провести встречи с поставщиками топлива.

Напомним, во вторник 29 мая НАРЭ утвердило новые максимальные тарифы на бензин и дизельное топливо. Таким образом в ближайшие две недели литр бензина будет стоить 19,79 леев - т.е. на 64 бана дороже. А цена литра дизельного топлива выросла на 66 банов, составив 17,75 леев.