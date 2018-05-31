Огромную яму на столичном перекрёстке не могут заделать уже более месяца

Огромной яме на перекрестке улиц Измаильской и Колумна уже около месяца. Однако ее до сих пор не отремонтировали. Более того, на участке даже не установили предупреждающих знаков.

Решением проблемы занялось предприятие "Эксдрупо".



"Я распорядился срочно установить на участке соответствующие знаки. Мы также проинформируем "Apă-Canal" и "Termoelectrica", чтобы они устранили проблему", - сказал глава предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.







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