Рабочие освободили квартиру столичной пенсионерки от тонн мусора

Мусор, который накапливала в своей квартире столичная жительница в течении десяти лет, вывезли. 11 рабочих "Autosalubritate" два часа собирали отходы.

Пластиковые бутылки, банки, ведра, фрагменты мебели и электротехники 78-летняя женщина приносила с мусорной свалки. По ее словам, накапливать отходы она начала после смерти мужа.



Власти откликнулись на жалобы соседей, которые постоянно писали в различные инстанции, только сейчас.



В понедельник, 28 мая, квартира, переполненная мусором, загорелась. К счастью, огонь удалось быстро погасить, и никто не пострадал.



Столичные власти вывезли мусор из квартиры человека, страдающего патологическим накопительством, уже в четвертый раз за последние пять лет.





