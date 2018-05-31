СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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