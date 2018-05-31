В Одесской области мужчину насмерть сбил поезд

В Одесской области мужчина погиб под колесами поезда. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 31 мая.

По информации ведомства, трагический инцидент с 58-летним одесситом произошел на станции Черноморская Лиманского района.

"Предварительно установлено, что мужчина стоял на железнодорожных путях. Он не отреагировал на звуковой сигнал приближающегося поезда, в результате чего был сбит", – говорится в сообщении. Машинист не смог избежать столкновения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта, сообщает Корреспондент.