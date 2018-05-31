Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков на 7 млн фунтов

Молодожены принц Гарри и актриса Меган Маркл вынуждены будут вернуть свадебные подарки от спонсоров на сумму около 7 млн фунтов.

В британской королевской семье существуют строгие правила относительно приема подарков от компаний, которые вручаются молодоженам в целях использования их имен в рекламных кампаниях и получить прибыль.

Представители королевской семьи и Кенсингтонского дворца имеют четкие каталоги, и не соответствующие правилам подношения отправляются обратно производителям. сообщает РЕН ТВ.

В частности, компания "Bags of Love" преподнесла молодоженам королевских кровей набор купальных костюмов в надежде, что Гарри и Меган будут щеголять в фирменных плавках и бикини во время медового месяца. Такие же акссесуары компания начала продавать всем желающим на своем сайте.

Напомним, свадьба новоявленного герцогов Сассекских Гарри и Меган состоялась 19 мая в Лондоне.