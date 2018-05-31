Продлен срок действия молдавских загранпаспортов

Парламент одобрил в окончательном чтении поправки к закону об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы.

Предложенный группой депутатов документ предусматривает, что из удостоверений личности, паспортов, в том числе служебных и дипломатических, исключат пометку о группе крови. В то же время срок действия загранпаспортов увеличили с 7 до 10 лет для владельцев старше 16 лет.

Также поправки предусматривают выдачу электронных удостоверений личности с цифровой подписью. Из срок действия составит 10 лет.

Законопроект поддержали 54 депутата.