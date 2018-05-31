Отмечается, что особенную озабоченность экспертов вызывает развитие беспилотных микроустройств, умеющих перемещаться без использования GPS, а также находить и уничтожать небольшие объекты. Автор материала подчеркивает, что подобные гаджеты можно приобрести в массовом количестве даже при небольшом бюджете.

Военные технологии с применением искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем аналогичные услуги в сфере отдыха и развлечений. Эксперты констатируют, что сегодня даже террористические группировки начали использовать беспилотники для перемещения ручных гранат и взрывчатых веществ.

Одной из наиболее опасных разработок издание называет многоцелевой боевой летательный аппарат X 47B. Этот беспилотник способен взлетать, приземляться и выполнять боевые задачи без какого-либо вмешательства человека. X 47B "запрограммирован на уничтожение всего, что попало в его ящик для убийства".