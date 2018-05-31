Запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана.
По ее словам, где бы ни находился ребенок — в частной или государственной организации, он имеет право на полноценную, грамотную, безопасную защиту, сообщает РИА Новости.
"Наверное, пришло время, когда видеонаблюдение должно быть во всех детских учреждениях. Наверное, уже нужно внести нам норму, и мы уже это сейчас на рабочей группе прорабатываем, что не имеют родители права оставлять без присмотра ребенка до 12 лет. Он даже не может дома оставаться один, если ему еще нет 12 лет", — сказала правозащитницы.
"Мы хотим нашему правительству предложить, чтобы каждому ребенку в нашей стране один кружок и одна спортивная секция оплачивались из республиканского или местного бюджета. Тогда мы можем повышать ответственность родителей, и родители не смогут сказать, "а у меня нет возможности". Я думаю, государство в состоянии", — заявила омбудсмен.
Она рассказала о новых строительных нормах и правила (СНиП) при установке окон.
"Вы знаете, что у нас более 100 детей выпали из окон. Мы с госорганами сейчас пересмотрели СНиПы. Сейчас встречаемся с "Атамекеном", с предпринимателями. Те, кто производят окна, будут пересматривать производство окон, а для тех, кто уже поставил окна – есть защитные средства", — пояснила омбудсмен.
В заключение Балиева отметила, что в Казахстане необходим законодательный запрет на насилие.
"Вдумайтесь – наши законы, которые защищают наших детей, ни в одном законе нет запрета на насилие. А есть только постответственность – уголовная ответственность за то, что убил ребенка, избил ребенка. В законодательстве, которое мы готовим, будут эти вопросы, в том числе запрет на насилие", — заключила омбудсмен.
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