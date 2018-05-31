Смартфоны с каждым годом всё больше вытесняют бумажную прессу

С 2011 по 2018 год рост использования мобильников стал причиной сокращения времени чтения бумажных газет и журналов на 45% и 56% соответственно.

По прогнозу медиаагентства Zenith, просмотр контента на смартфонах в 2018 году составит 24% от всего потребления медиаинформации в мире на разных носителях.

Пользователи начали активно переключаться на использование мобильников для просмотра информации в Интернете с 2011 года, тогда объём такого способа потребления оценивался лишь в 5%.

Zenith прогнозирует, что к 2020 году этот показатель вырастет уже до 28%. Растущее повсеместное использование смартфонов увеличит потребление медийной информации. В среднем каждый пользователь будет тратить в 2020 году 492 минуты, просматривая информацию в СМИ, что больше, чем 479 минут, которые, по оценкам агентства, пользователь потратит в 2018 году. Для понимания: 479 минут в 2018 году это на 12% больше, чем аналогичный показатель в 2011 году.

Рост использования мобильников стал причиной изменений способов потребления информации из традиционных СМИ с 2011 по 2018 год. По оценке агентства, за указанный период время телесмотрения (ТВ) сократилось на 3%, прослушивания радиостанций — на 8%, чтения бумажных газет и журналов — на 45% и 56% соответственно.

Как отметили медиаэксперты агентства, некоторые медиагиганты стали драйверами роста потребления телевизионной информации, музыки и новостей в цифровом формате, в том числе на смартфонах. Так, число подписчиков стримингового телевизионного сервиса Netflix выросло в мире больше чем в 5 раз с 2011 года и достигло 125 млн человек. Мировая аудитория Spotify — службы потокового аудио, позволяющей легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции, увеличилась за этот же период больше чем в 12 раз — до 75 млн чел. Число пользователей социальной сети "Фейсбук" достигло 2,2 млрд человек, пишет life.ru.