Столичные школьники отметили последний звонок купанием в фонтане, несмотря на запрет. ВИДЕО

Несколько школьников решили искупаться в фонтане перед столичным театром оперы и балета. Несмотря на запреты старших, дети решились окунуться.

Происходящее на видео засняли очевидцы. Как видно на кадрах, дети совершенно не стеснялись, что их действия записывают на камеру. Они синхронно прыгали в воду, смеялись и брызгались.

Подобное развлечение на Украине стало традицией для выпускников.

В Молдове же купание в фонтанах запрещено.