Беспокойный гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло. ВИДЕО

В США игру в бейсбол неожиданно прервал залетевший на стадион гусь, врезавшийся в табло со счетом.

Инцидент произошел в среду, 30 мая, в Детройте во время игры между командами "Лос-Анджелес Энджелс" и "Детройт Тайгерс". Птица сделала несколько кругов вокруг поля, а когда ее попытались прогнать, от испуга влетела в табло и упала на трибуны.

Гуся немедленно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Они уверяют, что птица не пострадала, пишет lenta.ru.