В США игру в бейсбол неожиданно прервал залетевший на стадион гусь, врезавшийся в табло со счетом.
Инцидент произошел в среду, 30 мая, в Детройте во время игры между командами "Лос-Анджелес Энджелс" и "Детройт Тайгерс". Птица сделала несколько кругов вокруг поля, а когда ее попытались прогнать, от испуга влетела в табло и упала на трибуны.
Гуся немедленно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Они уверяют, что птица не пострадала, пишет lenta.ru.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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