"Кота-бодибилдера" превратили в героя современных фильмов

Пользователи сети принялись обсуждать кота с необычным телосложением, который напоминает бодибилдера.

Фотографию опубликовала жительница Канады под ником @officialbuffcat в Twitter.

Девушка выложила сразу несколько снимков аномально большого питомца. Более того, она поделилась видео, на котором запечатлена походка пушистого бодибилдера.

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ — buff cat (@officialbuffcat) May 28, 2018

Посты с необычным котом набрали вирусную популярность, поэтому "качок" в тот же день стал героем огромного количества фотожаб. Пользователи принялись вырезать его тело и вставлять в стоп-кадры из различных культовых фильмов. Например, шутники поместили питомца в декорации картин "Парк Юрского периода" и "Охотники за привидениями".

Также некоторые энтузиасты посчитали, что животное по телосложению слишком сильно напоминает известного актера и рестлера Дуэйна Скалу Джонсона.

"Существует генетическая мутация, которая встречается в основном у некоторых пород коров, которую называют "двойной мускулатурой", — рассказал врач. Он уточнил, что в редких случаях такое отклонение бывает у собак, однако для кошек это редкость. По мнению ветеринара, запечатленный на фотографиях питомец мог стать первым котом с такой генетической мутацией, пишет lenta.ru.