Житель Львова нарисовал копию города на стенах многоэтажки

Во Львове 80-летний дедушка сделал копию города во дворе многоэтажного дома.

На стенах дома мужчина нарисовал архитектурные памятники, улицы. Рядом он построил мини-городок с крепостями и замками. Материалы для этого мужчина в основном ищет на помойках, за исключением досок, краски и керамики.

По словам дедушки, идея создать дворик появилась тогда, когда на стенах дома стало много ругательных слов, пишет Корреспондент.