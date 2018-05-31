Трамп заявил, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить

Президент США Дональд Трамп заявил, что однодневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не хватить, чтобы обсудить все вопросы.

"Не факт, что мы успеем все за одну встречу. Возможно, нам понадобится вторая и третья. А может, не будет ни одной. Но это в хороших руках", — сказал он журналистам.

По его словам, встреча с делегацией КНДР, которая сейчас находится в Нью-Йорке, прошла хорошо. Кроме того, Трамп сообщил, что в пятницу ему должны передать письмо от Ким Чен Ына. Он в очередной раз выразил надежду на то, что саммит пройдет 12 июня в Сингапуре, передаёт РИА Новости.





