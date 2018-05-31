Юрию Рошке официально предъявили обвинение

Бывшего председателя Христианско-демократической народной партии Юрия Рошку обвиняют в извлечении выгоды из положения. Информацию потвердили в Прокуратуре антикоррупции для портала Deschide.md. Официальное обвинение политику предъявили сегодня.

Как пишет информационный портал со ссылкой на прокурора Михая Иванова, сторона защиты и сам Юрий Рошка были вызваны сегодня для предъявления обвинения.

Ранее портал Deschide.md уже писал об этом, ссылаясь на источники, приближенные к политику. По их словам, Юрия Рошку обвиняют в том, что в 2009 году он попросил у некоего молдавского бизнесмена 1 млн евро. За эту сумму бывший лидер ХДНП обещал повлиять на решение судей и тем самым решить проблемы с бизнесом предпринимателя. Вскоре после этого политик получил и первые два транша в сотни тысяч евро. Напомним, что на тот период Юрий Рошка занимал должность вицепремьера Молдовы. Журналисты Deschide.md попытались получить комментарий и у самого Юрия Рошки, однако тот отказался делать какие-либо заявления для прессы на эту тему.

На сегодняшний день бывший лидер ХДНП ведет передачу "Megafon" на телеканале НТВ, контролируемом президентом Игорем Додоном. По неофициальным данным Юрий Рошка также координирует информационное агентство "Sputnik-Moldova".