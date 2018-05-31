Астронавт NASA Майкл Массимино признался, что однажды заказал домой пиццу прямо из космического шаттла. Об этом он рассказал во время показа документального сериала "One Strange Rock"
Британские власти уже призвали болельщиков, собирающихся в Россию на мировое первенство, не размахивать национальным флагом и опасаться "футбольных хулиганов".
На презентации последней серии астронавты Пегги Уитсон и Майкл Массимино поделились впечатлениями от долговременного пребывания в космосе. Они рассказали, что во время полетов тоскуют по привычным для всех бытовым вещам, в том числе по "обычной" еде.
По словам Массимино, однажды он настолько соскучился по пицце, что позвонил в службу доставки прямо из шаттла. Он уточнил, что во время звонка возвращался на Землю, и поэтому заказал пиццу по своему домашнему адресу.
Майкл Массимино совершил два космических полета — в 2002 и в 2009 году, пишет РИА Новости.
"One Strange Rock" ("Неизвестная планета Земля" — Прим.ред) — документальный сериал Даррена Аронофски. Он состоит из десяти серий по 50 минут и посвящен исследованию космоса и уникальным природным явлениям.
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Сегодня вы будете душой компании. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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