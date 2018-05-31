Процедура выдачи кредитов станет прозрачнее

Процедура выдачи кредитов станет прозрачнее, а контракты в обязательном порядке будут содержать информацию о годовой эффективной процентной ставке и соответственно общую сумму всех выплат потребителя. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом в финальном чтении.

В феврале этого года лидер ДМП Влад Плахотнюк заявил, что сфера кредитования нуждается в максимальной прозрачности. "Потребители имеют право получить полную и достоверную информацию, и на основании этого принимать решение", - заявил тогда лидер Демократов. По словам Влада Плахотнюка, рядовые граждане часто введены в заблуждение заманчивыми рекламами, и лишь после оформления кредита осознают, что платить им нужно гораздо больше обещанного на словах.

Вскоре после этого заявления спикер парламента Андриан Канду выступил с инициативой о дополнении законодательства таким образом, чтобы получатели кредитов из внебанковского сектора и организаций были защищены. Поправки также дают право контролирующим органам проверять соблюдение новых норм, сообщает allmoldova.com