Сотни верующих потребовали запретить пропаганду гомосексуализма в Молдове

Запрета пропаганды гомосексуализма и защиты традиционный семей потребовали у парламента сотни верующих. Пикет организовало Общество блаженной Матроны.

Манифестанты выразили недовольство недавним маршем ЛГБТ-сообщества.

С песнопениями верующие пошли к правительству, чтобы подать в министерство образования петицию о запрете введения курса сексуального воспитания в школах.



В министерстве петицию обещали рассмотреть. А в центре Genderdoc-M, защищающем права ЛГБТ, требования верующих назвали абсурдными.



Две недели назад в столице прошел "Марш молчания" - акция в поддержку традиционной семьи, организованная митрополией Молдовы. Неделю спустя ЛГБТ-сообщество организовало марш "Без страха", которому верующие пытались помешать.





