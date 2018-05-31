Граждане Молдовы, проживающие за рубежом или на левом берегу Днестра, могут зарегистрироваться для участия в парламентских выборах

Начиная с сегодняшнего дня граждане Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, могут предварительно зарегистрироваться для участия в парламентских выборах. Как отмечается в сообщении Центральной избирательной комиссии, дата проведения парламентских выборов определяется Парламентом. Срок мандата действующего Законодательного органа истекает 30 ноября 2018 года, а выборы, по закону, должны состоятся в течение 3 месяцев.

Таким образом, граждане могут зайти на страницу www.alegator.md и заполнить в рубрике «Предварительная регистрация» регистрационный формуляр. Период предварительной регистрации завершится за 45 дней до выборов. При этом не менее чем за 25 дней до дня выборов избиратель может отменить ранее сделанную регистрацию.

Граждане также могут зарегистрироваться подав индивидуальное или коллективное заявление на бумажном носителе в Центральную избирательную комиссию и/или дипломатические представительства, консульские бюро Республики Молдова.

Предварительная регистрация нацелена на определение примерного числа избирателей, пребывающих за пределами страны, а также избирателей, проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра, которые намерены проголосовать на избирательных участках, открытых на территории Республики Молдова. Она позволит ЦИК выявить, где необходимо открыть дополнительные избирательные участки и установить примерное число избирательных бюллетеней, которые распределят данным участкам.

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